冷氣團發威！今明兩天最冷「跌至10度低溫」 這時間才回溫

氣象署指出，今天（14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而大臺北地區及北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明（15日）晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

最新模式模擬顯示，週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、六（19、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

氣象專家林得恩則表示，根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2週，前期的14日至15日，降溫最為明顯，全台有感，強度預測可達大陸冷氣團等級；隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以19日至21日期間，增溫最為顯著。後期的23日之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。

至於，降雨變化趨勢，今起至27日期間，由於台灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是，中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

