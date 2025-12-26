冷氣團發威！今晨急凍10.1度 4縣市大雨警報「又濕又冷」

（記者張芸瑄／綜合報導）今（26）日清晨冷氣團影響最劇烈，新北石碇出現全台最低溫10.1度，氣象署指出，本波冷氣團搭配水氣增加，全台多地出現降雨情形，主要集中在北部、東半部、恆春半島及中南部山區，部分地區降雨時間較長。預計週六（27日）起冷氣團減弱、水氣稍減，週日（28日）至週一（29日）氣溫才會回升，但跨年夜迎風面仍有短暫降雨機率。

氣象署已針對6縣市發布低溫特報，並針對基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區發布大雨特報。

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫的機率，民眾應注意保暖防寒。

【黃色燈號（寒冷）】桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣可能出現10度以下低溫，建議民眾加強保暖措施。

廣告 廣告

氣象署地震測報中心科長曾昭誠指出，今（26）日水氣明顯增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨機率；中南部平地也可能出現短暫零星降雨。此外，若溫度與水氣條件配合，中部與花蓮3000公尺以上高山、北部與宜蘭2000公尺以上山區，皆有機會出現降雪、冰霰或結冰現象。

圖／今（26）日水氣明顯增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署臉書）

氣溫部分，今日清晨中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區可能更低。白天北部及宜花高溫約16至18度，中南部約21至23度。離島方面，澎湖氣溫16至18度多陰，金門晴時多雲約11至17度，馬祖陰時多雲短暫雨約9至12度。

週六（27日）冷氣團減弱，北部及宜蘭白天仍偏涼，南部及中部地區日夜溫差大，水氣減少，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。週六低溫約12至15度，高溫北部及東半部約19至22度，中南部23至25度。

週日（28日）至週一（29日）氣溫明顯回升，北部與東北部轉為多雲偶雨型態，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島仍有零星降雨，其他地區則以多雲為主。

至於跨年期間（12月30日至1月1日），氣象署預估北部與宜蘭白天氣溫略降，各地早晚仍偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其餘地區天氣穩定、雲量減少，適合外出活動。

更多引新聞報導

王ADEN罷唱掀網暴風波 女學生低調暖回應惹網友心疼

聖誕節「最毒交換禮物」！泌尿醫示警4性病準時開趴：有症狀別再拖

