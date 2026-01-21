冷氣團發威！低溫下探7度 專家曝持續到「這時」

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師黃國致今（21）日在臉書指出，強烈大陸冷氣團影響台灣至週五，北部、東部濕冷有雨，中南部日夜溫差大，高山不排除結冰或降雪。北部白天僅12至14度，夜間中北部空曠地區最低溫恐下探7至9度。週五午後乾空氣移入、東北季風減弱，週末回溫轉晴，但下週後段東北季風再增強，北東轉涼。各海域風浪偏強，沿海須防長浪。

黃國致表示，今日至週五上午環境水氣偏多，迎風面苗栗以北、宜蘭及花蓮多為多雲到陰，局部有短暫陣雨；中南部則以多雲為主，偶有陽光。從高空環境觀察，冷空氣相當深厚，中部以北及東部1500公尺以上高山可能出現路面結冰，局部地區不排除降雪，提醒民眾上山務必注意安全。

氣溫方面，黃國致提到，今日北部白天高溫約12至14度，中部與花東約16至20度，南部約19至21度；夜間至週四清晨，中北部市區低溫約10至12度，空曠地區可能降至7至9度，南部及花東低溫約12至15度。週四白天北部高溫略回升至12至15度，其餘地區變化不大。

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

接著，黃國致指出，週五下午起乾空氣移入，東北季風減弱，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海仍有零星降雨。週末至下週一轉為偏東風環境，多數地區為多雲到晴，白天氣溫回升，北部及東部約20至23度，中部及台東約22至25度，南部可達24至26度。不過夜晚清晨中北部空曠地區仍有低溫機會，中南部日夜溫差大，清晨局部易有輕霧影響能見度。

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

到了下週二，黃國致分析，鋒面通過台灣北部海域，影響有限，但夜間起東北季風再度增強，持續至下週五，北部及東部降雨增多、氣溫再降。

海象方面，黃國致提醒，今日至週五各海域風浪偏強，浪高約3至4.5公尺；週末風浪略減，但東南部海域及巴士海峽仍須留意。另今明兩日基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易出現長浪，沿海活動請提高警覺。





