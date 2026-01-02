冷氣團發威！低溫恐跌破10度 人安基金會基隆站啟動收容

每當低溫，人安基金會基隆平安站提供寒士、弱勢族群熱食，避免因戶外低溫而身體失溫。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕強烈大陸冷氣團來勢洶洶，氣溫越晚越低，今天(2日)晚間到明天(3日)凌晨，氣象署資料顯示最低溫為攝氏7度。為此，人安基金會啟動「防寒燈」機制，全台各地服務據點同步開放，提供年老體弱寒士臨時夜宿。基隆平安站加強夜訪，並於今天收容1寒士入住；目前，尚有4個床位可供年老寒士臨時夜宿。需要協助的寒士，可撥打基隆平安站專線(○2)24273323提供資訊。

人安基金會基隆平安站站長周泉宥表示，為避免寒士因低溫導致健康風險或意外，基隆站已於本週加強夜訪，向寒士發放圍巾、毛帽等禦寒物資，協助保暖頭部與四肢，降低因寒冷天氣引發心血管疾病或中風的風險。同時，基金會呼籲民眾若發現需要協助的寒士，可撥打基隆平安站專線(○2)24273323提供資訊，讓更多寒士獲得及時幫助。

平安站共設有8個床位收容無家可歸、在外流浪寒士，每3個月為1期，最多延長1次，以不超過半年為原則，目前收容4人，平時負責幫忙供餐的準備及協助工作，因為每餐供應給50多人，除了收容寒士，還有送給獨居長者、中低收及弱勢民眾。

每當低溫，人安基金會基隆平安站提供寒士、弱勢族群熱食。(記者俞肇福攝)

