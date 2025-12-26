冷氣團發威！全台低溫排行「這地區」只剩7.4度 雨勢一路下到跨年

記者簡浩正／台北報導

今天清晨冷氣團達到最強時刻全台冷颼颼，最低溫在馬祖南竿7.4度。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

真的有夠冷！今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今日清晨冷氣團達到最強時刻，且全台最低溫在馬祖南竿（連江縣）僅7.4度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，冷氣團發威，全台冷颼颼，今天清晨冷氣團達到最強時刻全台冷颼颼，最低溫在馬祖7.4度，本島最低溫在新北石碇10.1度，且冷氣團會持續影響到明天，各地依然寒冷，低溫約12到15度，戶外活動務必多加保暖及禦寒。

氣象署今日也發布「低溫特報」，表示大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，恐有10度以下氣溫；今(26日)白天新北市與宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象署表示，今日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有零星短暫雨。

週末(27)日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨北部地區亦有零星短暫雨。28、29日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

30日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，31日、2026年1月1日東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

