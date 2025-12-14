即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。

曾昭誠表示，台灣今日白天一整天，受到迎風面影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島的雲量較多；但西半部及高山的中層水氣減少，因此白天大部分的時間可以看到陽光，雖然北台灣及宜蘭白天可以看到陽光，但是溫度的感受會較低溫。

廣告 廣告

根據氣象署過去24小時的氣溫觀測，台北昨（13）日下午氣溫接近20度，但今日白天一整天的氣溫沒明顯上升，台北、北部、宜蘭的溫度較低；南部地區受到冷氣團影響較晚，加上高雄、台南、台中白天時受到太陽加熱，因此白天的氣溫會在20度到25度，感受會較溫暖。

快新聞／冷氣團持續發威！全台成「凍蕃薯」 氣象署曝最冷時間

今晚明晨低溫提醒。（圖／氣象署提供）





今日入夜到明（15）日清晨，各地氣溫明顯下降，將會是這波冷氣團最低溫的時間，台灣各地的氣溫會在12到16度左右，空曠地區、近山區、河谷附近會再低1到2度；北部及宜蘭，特別是近山區，氣溫將低於10度；中南部及花東縱谷地區，將在12度左右，若輻射冷卻更強，會再低1到2度，因此今晚到明清晨，台灣各地需要注意保暖。但明（15）日白天溫度將會明顯回升，北部、宜蘭的氣溫將回升到20度以上，中南部則會接近25度，天氣晴朗。

快新聞／冷氣團持續發威！全台成「凍蕃薯」 氣象署曝最冷時間

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





在下週一、二（15日、16日）時，日夜溫差大，曾昭誠指，白天可能接近25度，但夜晚及清晨則會下滑到15到20度。下週三、四（17日、18日）東北季風將南下，雖然低溫沒有明顯變化，但是北部、宜蘭白天高溫會稍微下降，天氣偏涼。

曾昭誠直指，東北季風將在下週五、六（19日、20日）減弱；而再下一波東北季風則要到週日（21日）時，會有另一波降溫。

快新聞／冷氣團持續發威！全台成「凍蕃薯」 氣象署曝最冷時間

未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於降雨情形，曾昭誠表示，明（15）、後（16）日台灣周圍的環境偏乾，但在花蓮、台東、恆春半島及部分山區，可能會有一些降雨發生，但雨量零星。下週三、四（17日、18日）時，東北季風會稍增強，迎風面的基隆北海岸、東半部 、恆春半島的降雨機率將明顯提高，雨勢局部，下雨時間不長。下週五（19日）過後，直到週六、日（20日、21日）， 台灣附近環境的水氣增多，基隆北海岸、東半部、南部、中部山區，都有下雨的機會。

原文出處：快新聞／冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看

更多民視新聞報導

防堵中國、北韓惡鄰居？日本擬編9兆日圓國防預算「史上最高」

好大口氣！賴清德挺中配大啖私房麵 鄭麗文竟稱作戲：要幫總統上憲法課

2025 日本移動展巡禮｜盤點 Nissan 重點新車：Elgrand、Ariya、Leaf

