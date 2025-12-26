冷氣團發威！合歡山下雪啦 台14甲限加掛雪鏈通行

〔記者劉濱銓／南投報導〕受冷氣團低溫與水氣影響，合歡山今天清晨下起冰霰，位在松雪樓與武嶺停車場都有，隨著低溫發威，甚至還出現降雪，令在山區追雪的民眾開心堆起冰雪小鴨，由於道路結冰，台14甲線昆陽至大禹嶺，今上午8點起限加掛雪鏈通行。

公路局埔里工務段表示，受大陸冷氣團影響，台14甲線昆陽至大禹嶺路段(29Ｋ至41.5Ｋ)道路潮濕結冰，上午8點起限加掛雪鏈通行，籲請用路人配合，以維護行車安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

