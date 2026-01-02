冷氣團發威！合歡山化身銀白世界 「這路段」規定加掛雪鏈

記者陳佳鈴／南投報導

不少遊客興奮地趕往武嶺，與2026年的第一場雪合影留念，合歡山公路兩旁盡是夢幻的雪國風光。(圖/翻攝畫面)

受到強烈大陸冷氣團影響，2026 年元旦過後的第一天，合歡山便捎來了銀白驚喜！今日（2日）凌晨起山區氣溫驟降至零度以下，伴隨豐沛水氣，清晨 5 時許松雪樓一帶開始降下壯觀的雪夾霰。目前合歡山已披上銀色外衣，公路局也緊急出動鏟雪車維持路面通行。由於山上結冰路面濕滑，台14甲線鳶峰至大禹嶺路段，依規定所有車輛必須加掛雪鏈方可進入，並視路況機動調整。

合歡山昨日新年元旦尚維持晴朗，但昨夜起氣溫一路直直落。社群「臺灣追雪團」於清晨4時30分便鎖定武嶺即時影像，向廣大雪迷報喜。投宿於松雪樓的遊客直擊，清晨5點多戶外已是一片銀白，雪夾霰勢頭強勁，不少在山上待命的追雪族紛紛驚呼「終於等到了！」

清晨5點多戶外已是一片銀白，雪夾霰勢頭強勁，不少在山上待命的追雪族紛紛驚呼「終於等到了！」(圖/翻攝畫面)

隨著天色漸亮，網友在松雪樓拍下第一手美景，原本褐色的屋頂與車輛早已被白雪覆蓋，就連路邊的垃圾桶也頂著厚厚的一層冰霜。上午7點半開放通行後，不少遊客興奮地趕往武嶺，與2026年的第一場雪合影留念，合歡山公路兩旁盡是夢幻的雪國風光。

為了確保行車安全，公路局鏟雪車已於清晨從水晶宮方向往松雪樓推進，台14 甲線鳶峰至大禹嶺路段；依規定所有車輛必須加掛雪鏈方可進入，並視路況機動調整。

仁愛分局警方也頂著刺骨寒風與零下低溫，在容易壅塞的武嶺路段指揮交通，嚴格取締違規停車。警方呼籲，賞雪民眾務必備妥禦寒衣物及車輛止滑設備，並隨時掌握公路局發布的即時路況資訊，以確保這趟追雪之旅平安順利。



台14 甲線鳶峰至大禹嶺路段；依規定所有車輛必須加掛雪鏈方可進入。(圖/翻攝畫面)

遊客開心的與雪景合影。(圖/翻攝畫面)

