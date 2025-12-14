冷氣團發威！合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺路段 18時起預警性封閉

台14甲線高海拔路段有局部路面結冰機率，今(14)日18時實施道路預警性封閉翠峰至大禹嶺路段。 圖：公路局/提供(資料照)

[Newtalk新聞] 受大陸冷氣團南下及水氣影響，部分高海拔路段可能出現局部結冰情形。公路局於今(14)日18時起，針對台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施道路預警性封閉措施，車輛僅出不進。

根據中央氣象署情資，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有局部結冰機率；為維用路人車安全，公路局宣布台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今(14)日18時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。將視隔(15)日7時視天候及道路狀況決定是否「開放通行」或「限加掛雪鏈車輛通行」。

廣告 廣告

另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

高山氣候變化快速，管制路段將視現況機動調整。此外，公路局提醒民眾，雪季期間道路路況難以掌握，如非必要請勿前往行經台8線及台14甲線山區；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊可透過警廣(FM 94.5)、路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息。

查詢最新路況，則可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

沈伯洋帶女兒散步遭突襲錄影 北市警查獲男子送辦

新北U18側投王翾祈飆145公里 率竹市勝京畿道