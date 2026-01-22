冷氣團發威！合歡山急凍下冰霰 銀白世界超夢幻

南投縣 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，全台凍番薯，讓追雪族超興奮，合歡山下起冰霰，不少民眾一早上山追雪，翠峰路段車輛大約連綿2公里左右；不過也有民眾到宜蘭太平山追雪撲空，直呼好失望，專家提醒，這波強烈大陸冷氣團不是寒流等級，但由於細雨不斷，濕度高，感受上也會特別冷，要做好保暖工作。

三五好友一起，在牌樓前合照，強烈大陸冷氣團發威，合歡山武嶺一早，氣溫降到接近零度，現場下起冰霰，整片銀白世界超級夢幻。記者VS.民眾說：「完全沒有預料到這邊會下冰霰，完全沒有，打算在這邊待到什麼時候，待到結束為止，待到雪下完。」

天氣雖冷但不減民眾追雪的熱情，尤其是眼前這一鍋...，記者VS.民眾，記者VS.民眾說：「這樣子是幾人份的啊，4人份。」一鍋熱騰騰的薑母鴨香氣四溢，寒氣全消，山上冷颼颼，想吃個熱食不容易，但由於山上禁止使用明火，有爸爸開車帶全家人到武嶺，用車上電瓶插電熱器，熱呼呼開吃頓時幸福感滿分。

記者VS.民眾說：「天氣冷啊，天氣冷，暖暖胃啊，妹妹這樣會不會很暖和，會啊。」全家人上山享受幸福時光，追雪族相當興奮，但另一頭宜蘭太平山也是有人早早上山，霧茫茫，一片霧茫茫，宜蘭太平山國家森林遊樂區翠峰湖，民眾遲遲等不到雪，大呼好失望。

民眾說：「就沒看到雪是滿失望的，主要還是想看雪。」截至清晨5點左右，台灣本島縣市平地最低溫，落在雲林古坑鄉9.4度、新竹湖口鄉9.6度、新北石門區9.7度。

氣象專家吳聖宇說：「濕度高再加上，風力比較強的，這個狀況底下的時候，它就會形成所謂的風寒效應，相同的這個溫度底下，但是如果濕度比較高，但是風力比較強的這個時候，你人體的感覺就會比較冷。」這波強烈大陸冷氣團，不是寒流等級，但由於濕冷感覺上也會特別冷，民眾得要注意保暖。

