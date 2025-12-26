冷氣團發威！合歡山清晨飄冰霰 路面急凍結冰 武嶺低溫1.3度霧茫茫

記者潘靚緯／南投報導

冷氣團發威，合歡山今(26)日清晨6點多下起冰霰與冰雹。(圖／松雪樓提供)

冷氣團發威！根據中央氣象署資料，今（26）日清晨全台最低溫在玉山風口測站零下5.5度，清晨6點28分玉山北峰開始降雪，合歡山武嶺的氣溫也只有1.3度，清晨6點39分開始下起冰霰與冰雹，一直持續到7點26分，武嶺周邊放眼望去一片霧茫茫。

合歡山松雪樓的路面堆起一層白色冰霰，鏟雪車出動清除結冰路面。(圖／松雪樓提供)

細碎的冰霰飄落，汽車的擋風玻璃和地面像是被灑上一層白色糖霜，受到大陸冷氣團影響，高山道路部分路面也開始結冰，為維護用路人安全，剷雪車已出動，台14甲線昆陽至大禹嶺路段，今(26)日8時起限加掛雪鏈通行，公路總局呼籲想上山追雪的民眾注意安全與相關規範。

下完冰霰與冰雹，武嶺周邊一片霧茫茫，能見度相當低。(圖／翻攝畫面)

