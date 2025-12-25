冷氣團發威！合歡山湧現追雪車潮 公路局下午5時預警性封路

合歡山武嶺今日一早就湧入大批人車，經員警疏導後已恢復順暢。南投仁愛分局提供



今年耶誕節適逢行憲紀念日，恰巧大陸冷氣團南下，超過3000公尺高山有望降雪，合歡山武嶺今日（12/25）清晨就湧入大批遊客，車輛一度回堵，不過經警方疏導已恢復順暢。另考量入夜後當地降雪恐造成路面結冰，台14甲線部分路段自今日下午5時起已實施預警性封閉。

根據氣象署預報，今、明兩日各地氣溫明顯下降，加上水氣相對偏多，中部以北、宜蘭、花蓮超過3000公尺高山有降雪機率，北部及宜蘭2千公尺左右山區也不排除有降雪或局部結冰狀況，讓追雪族相當期待，今晨5時許就有大批人車湧入合歡山，車輛一度回堵。警方獲報後立即派員前往實施分流與引導措施，目前交通已恢復順暢，不過仍偶見車流。

仁愛警分局指出，合歡山武嶺地區今晨因休假並逢耶誕節，短暫出現車輛回堵情形，除編排警力疏導外，同步加強周邊及道路兩旁違規停車取締，同步現場舉發交通違規共11件，目前車流已恢復順暢。為因應可能湧現追雪車潮，將編排警力疏導交通，並加強取締違規停車。

公路局則表示，依據氣象署情資顯示，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪（霰）、路面結冰機率，為維護用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今下午5時起實施預警性封閉，車輛只出不進。其中台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，不開放通行，相關封閉路段明日（12/26）早上再視天候及道路狀況，決定是否開放或限加掛雪鏈車輛通行，上山前務必注意交通管制措施。

