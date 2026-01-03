冷氣團發威！合歡山道路有結冰風險 台14甲線預警性封閉

合歡山連外道路台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 受強烈大陸冷氣團影響，合歡山連外道路台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率。對此，公路局表示，翠峰至大禹嶺路段，於今(3)日17時實施道路預警性封閉措施，其中武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行

依中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率；為維用路人車安全，本局台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另外，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

