冷氣團發威！合歡山、太平山下冰霰 6縣市低溫特報「新北、宜蘭非常寒冷」

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(26)日受到大陸冷氣團影響，台灣各地溫度明顯下降，北部地區低溫降到12至14度。而位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，今日清晨下起冰霰，令不少上山追雪的遊客相當興奮。中央氣象署也針對新北市、宜蘭縣發布橙色低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。這波大陸冷氣團預計在明(27)日就會開始減弱，高溫預估回到23至25度。

受到大陸冷氣團強烈影響，今日全台大降溫，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度。剛好水氣增多，合歡山武嶺、太平山在今日清晨都下起冰霰，讓上山追雪的遊客又驚又喜。氣象署上午也針對新北市、宜蘭縣發布橙色低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。

氣象署表示，這波大陸冷氣團將在明日開始減弱，明日氣溫北部及宜蘭仍涼，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。氣象署指出，明日全台低溫預估12至15度，高溫北部及東半部19至22度，中南部23至25度。

