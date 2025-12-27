冷氣團發威！合歡山「積雪逾9公分」 遊客嗨玩雪

南投縣 / 綜合報導

冷氣團發威，南投合歡山降雪，站在武嶺亭放眼望去一大片白茫茫的景色，就像是置身在銀白色的夢幻國度。不少民眾拿出手機不斷拍照，還有人堆起小雪屋跟雪人，另外在松雪樓停放的轎車也被厚厚的積雪覆蓋，終於看到雪，讓上山的追雪族開心極了。

放眼望去白茫茫一片就像是進入到銀色的雪白世界，大陸冷氣團持續發威，在南投合歡山體感溫度只有零下3度，清晨開始這裡終於不只有下冰霰也開始下雪，站在這一片白色雪地上，追雪的民眾樂翻了，越南遊客說：「我們是越南人，現在在合歡山，台灣的。」

在武嶺亭屋簷上也被白雪覆蓋，積雪越來越厚，不論是往上走的階梯還是扶手，都積上一層白白的的雪，民眾開心拍照留念甚至有人拿出模具做出一塊塊雪磚，在現場堆起一間小雪屋，再往後走來到松雪樓，停放在門口的轎車也被一層厚厚的雪覆蓋，大雪不斷飄落，也有民眾開始堆起可愛的雪人，松雪樓副理陳建志說：「合歡山從今天早上4點半，持續下雪到現在，目前積雪9公分。」

由於正逢周末，不少民眾清晨就開車上山追雪，要上合歡山的車輛一早卡在管制哨前，車流一度回堵超過7公里，不過也有車輛打滑沒辦法繼續往上開，需要靠人在後面推出，鏟雪車也出動要把厚厚的積雪剷除，合歡山從昨(26)日開始降下今年的初雪，美景讓人沉浸在雪國氛圍，讓上山的追雪族樂開懷。

