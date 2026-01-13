冷氣團發威！圖文作家感謝冷氣師傅讓他多花錢 省錢網友：現在超後悔

面對最近寒冷的天氣，圖文作家藍島近日po文，感謝裝冷氣時師傅有詢問，是否要多花錢換成冷暖氣的機種。（示意圖，取自photo-AC）

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地早晚都偏冷，中央氣象署也針對部分地區發布「低溫特報」，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。面對最近寒冷的天氣，圖文作家藍島近日po文，感謝裝冷氣時師傅有詢問，是否要多花錢換成冷暖氣的機種，有當時為了省錢的網友留言直呼，「現在超後悔」。

近日受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地早晚偏冷，日夜溫差大，甚至有部分地區最低溫度下探9度。氣象署近日也持續發布地溫特報，提醒部分地區民眾注意保暖及日夜溫差，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

圖文作家藍島近日也於臉書粉專「我在路上碰到藍島」po文，提到最近寒冷有開暖氣，他還提到當時裝冷暖氣的故事，裝冷氣的師傅有詢問是否要裝「有暖氣功能嗎？」價錢大概差3、4千元。藍島強調，除了要感謝當時的自己，也順便感謝一下冷氣師傅。

該篇po文曝光，有不少只裝單冷的網友跑來留言，「當年為了省1000，兩間裝冷暖一台裝單冷，現在超後悔…」「哭死 我當初買單冷真的去撞到」「厭兩年前的自己…當時不曉得兩年後的自己身體變差了會怕冷」。

