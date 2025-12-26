冷氣團發威！太平山今早降冰霰 絕美浪漫景色曝光

太平山今早降冰霰，絕美浪漫景色曝光。（翻攝自宜蘭太平山遊樂園區臉書）

氣象署今（26）日指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，且高山有機會降雪。就在今日，宜蘭太平山下起間歇性冰霰，其浪漫的美景也曝光。

冷氣團發威！ 太平山降冰霰

氣象署指出，今日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有零星短暫雨，金門為多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

宜蘭太平山國家森林遊樂區表示，今天太平山迎來了冰霰，氣溫約為1度，不過道路沒有結冰，因此上山不需要雪鏈。宜蘭太平山國家森林遊樂區也提醒，路面、步道濕滑不僅民眾要小心行走，車輛也要放慢速度，也請大家要注意保暖。

氣象署說明，明日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

什麼是霰？

根據氣象署網站資料，霰亦為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，直徑約2至5mm，不如雪有結晶構造，故質地較雪來得鬆散而易裂解。

如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，當過冷水滴接觸到冰晶或塵埃，會以冰晶或塵埃為凍結核，立即於表面結冰形成冰粒。當這類冰粒成長到一定大小後，便如同降雪一般墜落地面，我們稱這種現象為下霰。霰與冰晶的形狀不同，且墜落速度比雪快。

更多鏡週刊報導

北捷花海出現「張嫌兄長」親筆信！ 曝心聲：謝謝余媽媽將英雄余家昶帶來世上

被地震嚇壞！台東「超大地鳴聲」曝光 網友「驚魂未定」：房子真的像要垮掉…

驚！台東規模6.1地震超晃 高雄捷運、輕軌一度停駛