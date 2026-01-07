冷氣團發威！ 太平山地面結霜.民眾湧烏來泡湯暖身

新北市 / 綜合報導

受到強烈大陸冷氣團影響，今天的平地最低溫，出現在新北市石碇區8.4度，氣象署提醒，未來3天是冷氣團最強勢的時候，中部以北到宜蘭地區，最低溫下探8到11度，甚至可能升級為寒流；一早在烏來的溫泉區，就進不少民眾來泡湯取暖，太平山也因為低溫，地面結上一層白霜。

太平山一片霧茫茫，天氣冷颼颼，地面結上一層，薄面白霜，另一邊以溫泉聞名的烏來，一大早就有民眾，泡湯暖身。記者盧怡撰說：「像是我們也可以看到，有一些姊姊是已經泡完了，現在是在椅子上面稍為稍作休息。」

遊客說：「它開門我們就來了，我們都六七十歲了，(每星期來一次)，對對。」早起泡湯，就是因為強烈大陸冷氣團來襲，氣溫明顯下降，7日平地的最低溫，新北石碇只有8.4度，另外新竹關西高雄內門，也都在9度以下。

中央氣象署預報員謝佩芸說：「今天(7日)清晨，在幾乎台南以北，以及宜蘭地區的低溫，普遍都只有10到12度，甚至在北部地區，以及中南部比較內陸山區，低溫是低於10度的，感受上都相當的冷，而在花東地區以及高屏地區，低溫也都低於14度。」

只是希望天氣回暖，恐怕還要再等一等，根據中央氣象署表示，週三週四預計北台灣地區，都還是整天冷的狀態，最高溫恐怕只有15度，到了週五週六，預計冷空氣減弱。

但是清晨受到輻射冷卻的影響，會呈現日夜溫差的情況，也要提醒民眾，到週六之前，尤其西半部以及宜蘭地區，可能還會是10到12度的低溫，直到下周一過後，氣溫才會明顯回升，提醒民眾一定要多加件衣服，千萬不要感冒了。

