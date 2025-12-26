冷氣團發威 太平山清晨降冰霰 銀白霜景吸引遊客追雪

太平山凌晨降下冰霰一片雪白美景。（太平山提供）

記者張正量／宜蘭報導

中央氣象署指出，二十六日清晨為此波冷氣團影響下氣溫最低時段，宜蘭二千公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。位於高海拔的太平山國家森林遊樂區今晨氣溫約攝氏一度，天空飄著毛毛細雨，自清晨六點半分起間歇性降下冰霰，地面結霜，形成夢幻銀白景致，讓到訪遊客驚喜不已。

有遊客表示，與子女出遊原未預期能遇上雪景，只因臨時訂到住宿，清晨發現下冰霰後十分興奮，立刻叫醒孩子一同賞雪。雖然低溫讓人直呼寒冷，但眼前雪白美景令人難忘，直呼下次還要再訪太平山。太平山莊經理阮名揚說明，受大陸冷氣團影響，園區今晨出現間歇性冰霰現象，提醒遊客務必做好保暖措施，並留意道路濕滑情形。

另因聯外道路宜專一線八點五公里處進行邊坡整治工程，園區開園時間調整為每日七時半分；該路段並實施交通管制，每日上午八時至晚間八時採整點放行十分鐘。統計至上午八時三十分，已有超過百名遊客入園追雪，感受難得的冬日雪霜美景。