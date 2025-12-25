冷氣團發威！太平山「下冰霰」 遊客盼有機會下雪

太平山莊周邊已開始降下冰霰。（圖／東森新聞）





受大陸冷氣團強勢影響，宜蘭縣山區今日清晨氣溫驟降。位於大同鄉的太平山森林遊樂區，一早測得氣溫僅攝氏1度，雖尚未達到降雪標準，但太平山莊周邊已開始降下冰霰。

根據太平山莊現場實況觀察，受到冷空氣與水氣配合影響，今日一早山區氣溫維持在低檔。目前雖未觀測到雪花，但天空已持續飄下冰霰，且隨處可見結霜現象。

停放在戶外的車輛擋風玻璃與車頂皆被白霜覆蓋，木棧道與樹梢也因低溫出現結冰痕跡，現場環境濕冷，能見度因濃霧略受影響。

現場遊客表示，雖然清晨氣溫極低，但見到冰霰降下仍感到興奮。許多民眾備妥保暖衣物與攝影器材，守候在太平山莊前，希望能捕捉到低溫持續下探後由冰霰轉為降雪的瞬間。

