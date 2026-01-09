冷氣團發威 宜蘭太平山清晨呈現霧淞日出美景

民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 35