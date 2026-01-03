冷氣團發威 宜蘭太平山結霧淞成銀白世界
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕冷氣團發威！宜蘭太平山今晨降至-2度，水氣不夠雖未下雪，不過樹梢結滿霧淞再現銀白世界，地面也結霜，讓遊客相當興奮，截至目前園區已湧入1千多人。
