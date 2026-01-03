冷氣團發威 宜蘭太平山結霧淞成銀白世界

即時中心／綜合報導強烈大陸冷氣團今（2）日持續影響台灣，續發布8縣市低溫特報，中央氣象署指出，各地天氣寒冷，晚間至週六清晨更是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，西半部、宜花及金馬將下探10度甚至更低。前氣象局長鄭明典便指出，今日晚間將出現「橫槽擺正」現象，「是統計上最常發生『寒潮爆發』的天氣型態！」不過由於近年暖化嚴重，他認為這次達到寒流標準的機率並不高，所以寒潮爆發的機率也不高，「但很可能有一波氣溫驟降」。

