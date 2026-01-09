冷氣團發威 宜蘭太平山銀白霧淞夢幻美景
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中央氣象署今天清晨發布低溫特報，強烈大陸冷氣團稍減弱，但受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；宜蘭太平山目前氣溫攝氏0度，天氣寒冷雖未下雪，但山區霧氣重，樹梢與枝條出現霧淞，木棧平台也結霜，吸引遊客一睹銀白美景。
