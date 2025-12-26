冷氣團發威 宜蘭太平山降冰霰 (圖)
受大陸冷氣團影響，海拔1900多公尺的太平山國家森林遊樂區，26日清晨間歇性降下冰霰，地面也結霜，遊客們歡喜迎接銀白美景。（林保署提供）
中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年12月26日
