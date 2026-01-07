生活中心／葉為襄、胡崇恩、SNG 台北報導

2026年首波最強冷氣團蓄勢待發，這波冷氣團6號正式南下，離島最低溫，今天清晨測到5.8度、本島在新北石碇8.4度！但真正的低溫可能還沒到，時間點可能落在周五深夜到周六清晨，得等下周一地面高壓出海後，氣溫才會逐漸回升。

菜市場賣冬天衣服的攤位，詢問度非常高，週三一早，離開溫暖的被窩，有民眾趕緊到體育場動一動暖暖身，北台灣烏雲密布，路上民眾洋蔥式穿搭，圍巾、羽絨衣通通少不了，有多冷，氣象站數據會說話。

廣告 廣告

首波最強冷空氣揮軍南下 最冷時間點估落在「這一天」

冷氣團發威! 新北石碇低溫8.4度 週五.六估更冷。（圖／民視新聞）

氣象署預報中心技正謝佩芸：「而在今天整體觀測上，氣溫最低的地方，是在離島的金門，低溫只有5.8度，而在馬祖也只有6.8度，而本島的最低溫，則出現在新北的石碇只有8.4度。」今年首波最強冷氣團正式揮軍南下，前氣象局局長鄭明典示警，衛星雲圖觀測到大量雲階，代表最強冷空氣達到台灣最北邊，但最冷時間點恐怕還沒來，週五入夜後，到周六清晨平地低溫有可能下探5度，下周一才會回暖。氣象署預報中心技正謝佩芸：「從今天開始，其實一直持續到禮拜六，我們都要提醒在台灣各地，尤其是西半部，以及宜蘭地區的朋友，最低溫普遍還是有10到12度左右，甚至有些部分地區，仍然在這幾天，都容易出現低於10度的低溫，而預計到了禮拜天，下一波的大陸冷氣團，又會南下影響我們。」

首波最強冷空氣揮軍南下 最冷時間點估落在「這一天」

冷氣團發威! 新北石碇低溫8.4度 週五.六估更冷。（圖／民視新聞）

周三周四輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭和花蓮天氣冷，中南部日夜溫差大這幾天街上救護車馬不停蹄，非創傷性OHCA一周下來就有173件，低溫和早晚溫差大容易造成血管收縮血壓上升，民眾們千萬得做好保暖。





原文出處：首波最強冷空氣揮軍南下 最冷時間點估落在「這一天」

更多民視新聞報導

2026年「舊錢母」亂丟會破財！

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

低溫適合泡湯取暖？ 「冷熱交替」恐出大事！醫籲四大安全原則

