冷氣團發威！新北石碇10.1度 4縣市大雨特報

氣象署發布低溫特報。（本報資料照片）

大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度。新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。東北季風影響，今26日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署發布低溫特報，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號：寒冷）。

氣象署表示，昨晚到今天清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些。今天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

