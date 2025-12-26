冷氣團發威！新北、宜蘭亮橙色低溫警戒 「2地區」恐跌破6度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

中央氣象署今（26）日清晨發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚也有寒意。其中，新北市與宜蘭縣局部地區出現持續10度左右或以下低溫的機率，其中石門區、大同鄉甚至有下探6度以下的機率，呼籲民眾注意保暖。

中央氣象署今（26）日清晨發布低溫特報（右圖）；今日白天各地氣溫（左圖）。（圖/氣象署）

據氣象署資料顯示，新北市石碇、坪林，平地最低溫有機率降至10度以下，石門區以及宜蘭縣大同鄉甚至有機率下探6度以下低溫，部分地區低溫恐持續24小時以上。

此外，桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣列為黃色燈號警戒區，平地最低氣溫有機率降到10度以下，包含桃園大溪、楊梅、龍潭、復興；新竹竹東、關西、芎林、北埔、橫山、尖石、五峰；以及苗栗包括卓蘭、大湖、公館、南庄、頭屋、三義、三灣、獅潭、泰安，民眾外出務必注意保暖。

氣象署提醒，低溫期間應加強禦寒，使用瓦斯熱水器與電暖器具時注意通風與用電安全，同時預防呼吸道與心血管疾病發作；並呼籲關懷老人、遊民與弱勢族群的避寒需求，農作物與水產養殖業也須留意寒害風險。

