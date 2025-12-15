冷氣團發威！新竹關西7度創入冬新低溫 氣象專家揭回暖時間

今年入冬首波冷氣團發威，新竹關西下探7度，創下入冬新低溫。(示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 大陸冷氣團發威！根據中央氣象署網站資料顯示，今(15)日清晨在冷氣團加上輻射冷卻影響，新竹關西工作站測站創下7度低溫。這波冷氣團究竟何時會結束，氣象專家也點出回暖時間。

中央氣象署表示，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(15日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

根據氣象署資料顯示，今天上午6:18分新竹關西只有7度，創下入冬平地最低溫。至於第二低溫的苗栗國一S123K及苗栗農改測站只有8.5度，苗栗大河8.7度。

廣告 廣告

前氣象局長鄭明典表示在臉書貼出早上的平地低溫圖，附上前3名的溫度變化曲線。鄭明典指出，冷空氣往低處流動，可以看出平地低溫容易出現在丘陵地裡的相對低窪處，例如河谷區。

氣象專家林得恩表示，今日清晨，受大陸冷氣團南下影響，加上輻射冷卻效應發酵，臺灣各地天氣偏冷；由於水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區還有局部短暫零星陣雨發生機會。

至於氣溫變化部份，林得恩指出，白天起，因為大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升；不過，早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過攝氏10至14度，請注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

入冬寒意來襲！大陸冷氣團持續發威 鄭明典示警：最低溫還沒到

雲街出現！台灣進入乾冷型態 鄭明典揭衛星雲圖成因