冷氣團發威！林得恩示警「日夜溫差恐達14度」 回暖時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

今日受大陸冷氣團加輻射冷卻發酵，台灣各地偏冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

今（15）日大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度。氣象專家林得恩表示，今日受大陸冷氣團及輻射冷卻發酵，台灣各地偏冷，尤其中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在攝氏7至14度之間。不過白天起，各地將慢慢回溫。

林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，指出今日清晨受到大陸冷氣團南下影響，再加上輻射冷卻效應發酵，台灣各地偏冷，由於水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲天氣，只有在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區還有局部短暫零星陣雨發生機會。

廣告 廣告

氣溫部分，林得恩說，清晨中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在攝氏7至14度之間，南部、花東及澎湖地區最低溫也只剩攝氏11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區溫度還會再下降1至2度。

林得恩接著說，白天起因為大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升。不過，早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過攝氏10至14度，還是要請民眾注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。

更多三立新聞網報導

天冷怎麼保暖？醫示警「洗熱水澡超NG」 6招正確取暖法曝光

40歲男血尿2個月！脫褲驚見「下體冒出珊瑚礁」 醫嘆：癌末了

全聯「1進口水果」特價中！2盒359元 婆媽狂讚CP值高：又大又甜還便宜

考慮定居日本！他曝「4關鍵原因」無法適應：台灣最適合待

