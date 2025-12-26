冷氣團發威！氣象署曝「這天」將回暖 下週二再有東北季風報到

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

中央氣象署預報員葉致均今（26）日指出，台灣持續受到大陸冷氣團影響，上空雲量偏多，各地天氣偏濕冷，且有時候會發生降雨；明（27）日後冷氣團及水氣將會減弱，因此天氣也會逐漸回穩，氣溫有回暖的趨勢。至於下一波冷氣團，則會在下週二（30日）開始，造成東北季風的迎風面會有一些降雨情形出現。

葉致均表示，今日台灣各地出現14度或以下的低溫，台中以北，宜蘭、花蓮、雲林近山區的氣溫在12度左右；今日清晨本島最低溫在新北市石碇區僅有10.1度、其次為桃園市楊梅區，達10.3度；而台中以北地區，也都出現11度左右的低溫。外島部分，金門烈嶼的氣溫僅剩9.9度；馬祖更是達全國最低溫7.4度。此外，受到冷氣團影響，各地偏冷，溫度也偏低，因此跟昨天相比，雲量不但增加，氣溫也比較冷。

今日清晨各地最低溫。（圖／氣象署提供）

至於降雨方面，葉致均說，今日冷空氣從北方下來，因此基隆北海岸及宜蘭地區，都會持續降雨；西半部地區受中高層水氣影響，有斷斷續續的零星飄雨，山區的降雨則較明顯。由於受到冷氣團及中高層水氣通過影響，今日台灣各地都有降雨情形，在迎風面地區，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區的降雨時間偏長，且有局部大雨發生機會；其他地方則是出現零星降雨。

一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另外，葉致均也直指，明（27）日冷氣團及水氣將減弱，降雨以迎風面地區，桃園以北及東半部為主，山區可能會出現零星降雨；但因水氣逐漸減少，山區的雨勢也會較趨緩。

葉致均說明，週日（28日）及下週一（29日）時，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北、屏東恆春半島會出現不定時短暫陣雨；另外，東邊的微弱低壓帶將順著低壓環流前進，造成宜蘭地區在（28日）會出現較大雨勢的機率。下週二（30日）之後會再有另一波東北季風報到，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島會有降雨情形，而新竹以南則是多雲到晴。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





最後，針對溫度方面，葉致均也說，今日受到大陸冷氣團影響，北部、宜蘭整天溫度會落在14、15度左右，「感受上相當涼」；中南部、花東則是在18到22度，跟前幾天相比，有轉涼的趨勢。明（27）日之後冷氣團會逐漸減弱，溫度也會逐漸回升，中南部甚至新竹以南的地區，日夜溫差會增大。葉致均強調，下週二（30日）之後會有一波東北季風報到，但其冷空氣不多，因此影響不大，只有北部、宜蘭的氣溫會略為下降，其他地區則沒太大變化。

