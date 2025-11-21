冷氣團發威！消防局提醒安裝熱水器5要原則

▲消防署安裝熱水器5要原則圖卡。

【記者 洪美滿／金門 報導】受大陸冷氣團影響，地區氣溫明顯下滑，寒冷天氣預估將持續至下週。消防局提醒，冬季民眾洗澡時常因怕冷而緊閉門窗，若家中燃氣熱水器裝設不當或環境通風不良，極易在使用熱水時引發一氧化碳中毒事故。根據消防署統計，每年 12 月至翌年 2 月是一氧化碳中毒的高峰期；依據消防署統計: 113 年 12 月 1 日至 114 年 1 月 12 日間，全國因炭火取暖不慎已發生 6 起中毒事故，造成 1 人死亡、7 人送醫。本縣今年 4 月亦曾發生一起因瓦斯熱水器裝設位置不當導致屋主身體不適的案件，經本局救護人員送醫並後送台灣治療，所幸並未釀成憾事。

消防局指出，近年因都市居住空間有限，民眾常將陽台外推以擴增室內空間，原本通風良好的陽台成為密閉區域，若燃氣熱水器設置與使用不當，便可能因燃燒不完全產生大量一氧化碳，加上環境通風欠佳，無法順利排出而導致中毒事故。為保障自身與家人安全，提醒民眾安裝燃氣熱水器務必遵守以下「5要原則」：

1.要安全品牌：熱水器應貼有 CNS（國家標準）檢驗合格標示。

2.要正確型式：屋外式（RF式）熱水器應安裝於室外通風良好處；若須裝於室內或通風不佳處所，應選用具強制排氣功能的機型，或改用電熱水器。

3.要安全安裝：必須委託合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行安裝，完工後依法張貼施工標籤與製作施工紀錄，並由用戶保存，以保障安全與權益。

4.要定期檢修：熱水器應定期檢修或汰換，如需更動設置位置或排氣管路，也應由合格技術士處理，目前金門地區有4家合格技術士。

5.要保持通風：裝設熱水器的陽台需保持良好通風，避免加裝門窗、遮雨板或晾掛大量衣物等影響排氣。

消防局長呂英華提醒，設置在室內或密閉陽台的燃氣熱水器具有潛在一氧化碳風險，建議民眾可委託合格承裝業者將熱水器遷移至屋外，或改用電熱水器、太陽能熱水器或強制排氣型等更安全的設備。

此外，為降低中毒事故發生，消防局針對熱水器安裝不當且有中毒潛勢者提供補助如下：

1.低收入戶：最高補助1萬2,000 元。

2.其他家庭（含中低收入戶）：最高補助 3,000 元（實報實銷）。

每戶限補助一次，且受補助人與地址不得重複。114年 12 月 31 日前尚有1戶名額可申請；115年 1 月 1 日起至 12 月 31 日則預計開放 9 戶名額。民眾如有需求，可向鄰近消防分隊提出申請。（圖／記者洪美滿翻攝）