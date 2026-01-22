冷氣團發威！熱狗喊「小心猝死」霸氣力挺歌壇新星：不用擔心錢

MC HotDog熱狗日前出席「街聲年度音樂趨勢大獎」。（StreetVoice街聲提供）

華語原創音樂平台StreetVoice街聲，自2006年上線至今屆滿20週年，持續以「夢想的起點」為核心，陪伴不同階段的音樂人發表作品、累積能量。街聲日前舉辦第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，典禮眾星雲集，邀請到MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等由街聲出發的樂壇重量級前輩擔任頒獎嘉賓。

典禮最高潮「年度評審團推薦」獎項，由金曲歌王MC HotDog熱狗（街聲平台帳號「寂寞的小水怪」）擔任頒獎人。MC HotDog熱狗一上台就引得台下熱烈鼓掌：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死（台下大笑）。街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」

在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」熱狗也熱情邀約音樂人：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來。」

今年該獎項競爭激烈，最終由野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B四組音樂人，以及歌曲COLD DEW〈秋夜晚霞〉、楊舒雅〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B〈WAR ＆ LUV〉獲獎。從MC HotDog熱狗手中拿到獎的李竺芯感性發言：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程。」

