冷氣團發威 玉山北峰、雪山降雪 合歡山及宜蘭太平山降冰霰
合歡山區部分路面結冰 限加掛雪鏈通行
大陸冷氣團發威！中央氣象署今天表示，玉山北峰清晨6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。雪山山脈地區上午降下白雪，積雪厚度達約4公分。農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午也表示，海拔1900多公尺的太平山國家森林遊樂區，清晨6時30分起間歇性降下冰霰，地面也結霜，迎來銀白美景。 合歡山清晨低溫搭配水氣，也間歇降下冰霰，部分路面結冰，限加掛雪鏈通行雪霸國家公園管理處指出，今天清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約4公分，讓登山的遊客相當驚喜，雪管處提醒山友備妥裝備、保暖衣物再入山，確保登山安全。
交通部中央氣象署清晨發布低溫特報表示，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今天新北及宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。
根據中央氣象署網站，截至上午7時42分止，今天全台最低溫為玉山風口測站，攝氏零下5.5度，其次是玉山測站為攝氏零下4.7度。地面一片銀白。
林保署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區清晨間歇性降下冰霰，地面也結霜，園區上午7時30分已開園，吸引許多民眾上山賞景，迎接銀白美景。林保署呼籲遊客做好保暖。
受大陸冷氣團及水氣影響，省道台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪、冰霰、路面結冰機率，為維護用路人車安全，省道台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天晚間至今天清晨預警封閉，不過仍有熱血「追雪族」徹夜在合歡山等候降雪。
合歡山昨天夜間至今天清晨未見明顯降雪，有「追雪族」表示，昨夜至今晨未降雨、起濃霧，清晨時一陣一陣降冰霰，路面尚未見明顯積雪、結冰，不過隨著冰霰持續降下，徹夜停放的車輛引擎蓋、擋風玻璃已有薄薄積冰，遊客清晨見降冰霰直呼開心。
太魯閣國家公園管理處合歡山管理站告訴中央社記者，昆陽到大禹嶺部分路段有道路結冰、降冰霰，根據地面積雪，推測可能清晨有短暫降雪，小風口管理站約在上午7時至8時30分持續降冰霰。
合歡山管理站表示，山區持續低溫，不排除有可能再降下冰霰，提醒上山遊客，務必注意路況及車況，加掛雪鏈後再上山。
交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，台14甲線南投昆陽至花蓮大禹嶺路段（29公里處至41.5公里處）道路潮濕結冰，上午8時起限加掛雪鏈通行。
公路局提醒，依合歡山雪季公告，下（積）雪或路面結冰，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車）禁止進入管制路段。
雪霸國家公園管理處指出，今天清晨雪山山脈地區降下白雪，積雪厚度達約4公分，讓登山的遊客相當驚喜，雪管處提醒山友備妥裝備、保暖衣物再入山，確保登山安全。
雪管處今天透過文字通報指出，有登山協作團體成員今天清晨分別在武陵四秀的新達山屋、桃山山屋拍下銀白雪景，積雪厚度約4公分，當時氣溫約攝氏2度，不少登山者見到降雪，感到驚艷。
雪管處表示，由於步道濕滑，山友們應備妥冰爪等裝備，並具備雪地經驗再前往，也要備妥保暖防寒衣物與足夠食物，審慎評估視線、路況、出發前確認氣象預報，切勿冒險。
（責任主編：莊儱宇）
