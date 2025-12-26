冷氣團發威 玉山北峰降雪、合歡山及宜蘭太平山降冰霰

大陸冷氣團發威！中央氣象署今天表示，玉山北峰清晨6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午也表示，海拔1900多公尺的太平山國家森林遊樂區，清晨6時30分起間歇性降下冰霰，地面也結霜，迎來銀白美景。 合歡山清晨低溫搭配水氣，也間歇降下冰霰，路面尚未見明顯積雪、結冰。

大陸冷氣團來襲，中央氣象署表示，玉山北峰26日清晨6時28分至6時38分降雪，地面一片銀白。（圖／中央氣象署提供）

根據中央氣象署網站，截至上午7時42分止，今天全台最低溫為玉山風口測站，攝氏零下5.5度，其次是玉山測站為攝氏零下4.7度。地面一片銀白。

廣告 廣告

受大陸冷氣團影響，海拔1900多公尺的太平山國家森林遊樂區，26日清晨間歇性降下冰霰，地面也結霜，遊客們歡喜迎接銀白美景。（圖／林保署提供）

林保署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區清晨間歇性降下冰霰，地面也結霜，園區上午7時30分已開園，吸引許多民眾上山賞景，迎接銀白美景。林保署呼籲遊客做好保暖。

受大陸冷氣團及水氣影響，省道台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪、冰霰、路面結冰機率，為維護用路人車安全，省道台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天晚間至今天清晨預警封閉，不過仍有熱血「追雪族」徹夜在合歡山等候降雪。

低溫搭配水氣，合歡山26日清晨間歇降下冰霰，徹夜停放的車輛引擎蓋、擋風玻璃已有薄薄積冰（圖），遊客清晨見降冰霰直呼開心。（圖／林業及自然保育署南投分署提供）

合歡山昨天夜間至今天清晨未見明顯降雪，有「追雪族」表示，昨夜至今晨未降雨、起濃霧，清晨時一陣一陣降冰霰，路面尚未見明顯積雪、結冰，不過隨著冰霰持續降下，徹夜停放的車輛引擎蓋、擋風玻璃已有薄薄積冰，遊客清晨見降冰霰直呼開心。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報表示，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今天新北及宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

交通部公路局中區養護工程分局今天清晨發布訊息表示，台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段昨夜預警封閉，清晨派員檢視路況正常，今天上午7時解除管制恢復通行，請用路人小心行駛並注意沿線交維警示，高山天氣變化迅速，管制路段視現況機動調整。