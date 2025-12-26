冷氣團發威！玉山清晨下雪了 全台急凍最低溫測得零下5.5度

【緯來新聞網】冷氣團影響逐漸顯現，今晨氣溫明顯下滑。中央氣象署指出，玉山北峰在上午6時28分至6時38分之間一度出現降雪現象，雖未形成積雪，但山頂短暫飄落白色雪花，仍讓不少民眾感受到濃厚冬意，直呼：「冬天終於來了！」

玉山清晨下雪了。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天清晨是這波冷氣團影響下氣溫最低的時段。預估中部以北及宜蘭地區低溫約12至14度，南部與花東地區約14至16度，部分空曠地區溫度可能再更低，提醒民眾務必加強保暖。白天高溫方面，北部與宜花地區約16至18度，體感偏濕冷，中南部則略高，約21至23度。



降雨情形也隨水氣增加而變得明顯。北部、東半部、恆春半島以及中南部山區都有局部降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區與大台北山區雨勢持續時間較長，並有出現局部較大雨勢的可能；中南部平地同樣可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

此外，氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，中部與花蓮地區海拔3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，仍有局部降雪、冰霰或結冰的機率，提醒前往高山活動的民眾留意道路濕滑與結冰狀況，確保行程安全。



根據氣象署觀測資料，全台最低溫出現在玉山風口站，氣溫降至零下5.5度，其次為玉山測站的零下4.7度。氣象署再次提醒，今天凌晨正是這波冷氣團影響最明顯的時刻，氣溫偏低地區的民眾外出時務必做好保暖措施，以免著涼。

