冷氣團發威！玉山清晨下雪了 全台急凍最低溫測得零下5.5度
【緯來新聞網】冷氣團影響逐漸顯現，今晨氣溫明顯下滑。中央氣象署指出，玉山北峰在上午6時28分至6時38分之間一度出現降雪現象，雖未形成積雪，但山頂短暫飄落白色雪花，仍讓不少民眾感受到濃厚冬意，直呼：「冬天終於來了！」
玉山清晨下雪了。（圖／氣象署提供）
氣象署表示，今天清晨是這波冷氣團影響下氣溫最低的時段。預估中部以北及宜蘭地區低溫約12至14度，南部與花東地區約14至16度，部分空曠地區溫度可能再更低，提醒民眾務必加強保暖。白天高溫方面，北部與宜花地區約16至18度，體感偏濕冷，中南部則略高，約21至23度。
降雨情形也隨水氣增加而變得明顯。北部、東半部、恆春半島以及中南部山區都有局部降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區與大台北山區雨勢持續時間較長，並有出現局部較大雨勢的可能；中南部平地同樣可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具以備不時之需。
玉山清晨下雪了。（圖／氣象署提供）
此外，氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，中部與花蓮地區海拔3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，仍有局部降雪、冰霰或結冰的機率，提醒前往高山活動的民眾留意道路濕滑與結冰狀況，確保行程安全。
根據氣象署觀測資料，全台最低溫出現在玉山風口站，氣溫降至零下5.5度，其次為玉山測站的零下4.7度。氣象署再次提醒，今天凌晨正是這波冷氣團影響最明顯的時刻，氣溫偏低地區的民眾外出時務必做好保暖措施，以免著涼。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度 全台濕冷雨不停
今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 4
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 23 小時前 ・ 11
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 小時前 ・ 4
未來一週「連2波降溫」全台有感！鄭明典揭2關鍵：寒潮再現
冷空氣一波又一波，未來一週氣溫變化快。前中央氣象局長鄭明典表示，預估26日將迎來新一波大陸冷氣團等級的降溫，緊接著29日恐又再一波降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
大雨襲4縣市！入冬最強冷氣團 北台灣濕冷急凍10度
今(26日)受到大陸冷氣團影響，全台平地最低氣溫出現在新北石碇區10.1度，氣象署持續針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報。另外，東北季風影響，今(26)日基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
冷氣團發威！今晨急凍10.1度 4縣市大雨警報「又濕又冷」
（記者張芸瑄／綜合報導）今（26）日清晨冷氣團影響最劇烈，新北石碇出現全台最低溫10.1度，氣象署指出，本波冷 […]引新聞 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／聖誕前夕驚魂！台東17:47有感地震 台南、高雄等9縣市震度估3級以上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台東今（24）日下午5時47分許發生有感地震，據中央氣象署資料顯示，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團發威！新北石碇10.1度 4縣市大雨特報
冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度。新北市石碇區今晨出現10.1度低溫。東北季風影響，今26日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
冷氣團全台大降溫！濕冷到明日「低溫下探10度」 週末回暖了
休假回來還是冷，「濕冷天氣到週五．週末回溫」！中央氣象署表示，今晚至明晨是此波冷氣團影響最明顯的時候，中部以北宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫，且高山有降雪的可能。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 發起對話
聖誕節轉濕冷！北部「低溫探10度」 跨年夜恐飄雨
根據中央氣象署的預報，今晚起，北台灣將受到強勁的東北季風影響，氣溫顯著下降。明天及後天，冷氣團將南下，預計北部及宜蘭地區的最低氣溫將下探至10度，並伴隨廣泛且較大雨勢。氣象專家指出，這波冷氣團將使得北部在聖誕節期間感受到濕冷的天氣，特別是明晚至後天清晨將是最冷的時段，低溫可能降至13至15度，部分地區甚至會達到10度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團發威！5地低溫特報「跌破10度」 鄭明典示警：今晚第二波降溫
氣象署指出，今天受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，今晚至明天上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖。前氣象局長鄭明典說明，目前中部以...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 1