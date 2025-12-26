冷氣團發威！ 玉山.合歡山降雪 登山客超驚喜

新竹市 / 綜合報導

今(26)日降溫全台灣都很有感，尤其不少高山，因為水氣條件夠，都下起雪來。包括玉山跟合歡山，都降下靄靄白雪，讓登山客又驚又喜，在台中市與新竹縣交界的新達山，同樣降下四公分厚的白雪。宜蘭的太平山，也湧入不少遊客，這裡雖然只有下冰霰，但不減遊興，許多人堆起雪人，心情相當興奮。

搭乘園區蹦蹦車，冰霰一顆接著一顆，從樹梢間緩緩飄落下來，體感只有零下一度，低溫加上水氣影響，宜蘭太平山一夜之間，成了銀白世界。記者張小媛說：「現場還是不斷下起冰霰，而且現場霧茫茫一片，看起來是相當地浪漫。」看起來是相當地浪漫。

記者張小媛說：「那實際上，現在這個冰霰，下的速度是比較慢的。」太平山遊客說：「很興奮，然後很浪漫，但好冷喔，(你伊布也是)，對耶，都是冰，都是冰霰。」即便水氣還沒到位，遊客們心心念念，盼著下雪卻只等到冰霰，依舊澆不熄他們的興致，而這波冷氣團持續發威，全台各地都能見到雪白美景。

登山客踩穩步伐，攀上玉山主峰，放眼望去，腳下一片白茫茫，鏡頭轉到合歡山，武嶺松雪樓一帶，清晨就開始下雪，部分還夾雜著冰霰，看看各地高山，零下5.5度的低溫，加上豐沛水氣到位，讓玉山北峰短暫飄雪，另外合歡山上停車場，看出去全是一片雪白，台中與新竹交界的新達山，溫度最低下探到零下4度，罕見出現4公分的積雪，附近的桃山山屋，室外桌椅也全被白雪覆蓋。

中央氣象署預報員葉致均說：「冷空氣是有影響到，而且水氣是比較偏多的狀況之下，中部，花蓮3000公尺以上，以及北部，宜蘭2000公尺以上高山，可能還是會有一些降雪，或是固態降雪的情況出現。」白雪美景吸引大批遊客前往，但把握時機追雪的同時，也要小心路面結冰濕滑，並記得做好保暖工作。

