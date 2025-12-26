冷氣團發威 玉山、雪山降瑞雪

記者李佩玲／綜合報導

大陸冷氣團來襲，低溫加上水氣配合，包括玉山北峰、雪山山脈地區、嘉明湖山屋及戒茂斯山等地昨日都降下瑞雪，其中雪山山脈地區積雪厚度更達4公分，讓登山遊客相當驚喜。雪霸國家公園管理處提醒山友應備妥裝備、保暖衣物再入山，以確保登山安全。

登山注意禦寒 確保安全

氣象署表示，昨日清晨6時28分至38分玉山北峰降下瑞雪，不過，由於雪量不足，未完全覆蓋地面，中午12時38分又再度飄雪。雪管處也指出，有登山協作團體成員昨日清晨分別在武陵四秀的新達山屋、桃山山屋拍下銀白雪景，積雪厚度約4公分，當時氣溫約攝氏2度，不少登山者見到降雪，感到相當驚艷。

雪管處提醒，由於步道濕滑，山友們應準備冰爪等裝備，並具備雪地經驗再前往，也要備妥保暖防寒衣物與足夠食物，審慎評估視線、路況，並於出發前確認氣象預報，切勿冒險。

低溫加上水氣配合，包括玉山北峰、雪山山脈地區、嘉明湖山屋及戒茂斯山等地都降下瑞雪。（氣象署提供）