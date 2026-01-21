冷氣團發威！粉專曝「最凍時刻」濕冷感受強烈 網住1縣市：還穿短袖

生活中心／張尚辰報導

今日受到強烈冷氣團南下影響，各地天氣寒冷。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

受到強烈冷氣團南下影響，各地天氣轉為寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（21）日至週五清晨，將是這波強烈冷氣團影響最明顯、氣溫最低的時段。貼文曝光後，不少網友紛紛哀號「又濕又冷，超不舒服」，不過也有居住在高雄市的民眾直呼，高雄不僅不冷，還出太陽，「一堆人穿短袖」。

台灣颱風論壇今日在臉書發文指出，北台灣因降雨加上風勢偏強，體感溫度明顯偏低，濕冷感受相當強烈，且今日至週五清晨將是本波冷氣團最強、最寒冷的時段，提醒民眾務必做好保暖措施。

另外，台灣颱風論壇也提到，中、南部受強風影響，在缺乏陽光照射時，體感溫度同樣偏低，寒意相當明顯。

貼文曝光後，吸引網友熱烈討論，「內湖又下雨又冷」、「冷就算了！基隆一直下雨，超煩」、「這才是冬天的樣子」、「這幾天又濕又冷」、「屏東早上有冷到」。

不過，也有人說，「高雄還好！前天是夏天，昨天白天是夏天，晚上秋天，今天也像秋天！」、「高雄還好，出太陽，還一堆人穿短袖」、「高雄市現在還好，覺得上一波比較冷」。

