冷氣團發威！賈新興曝「最凍時刻」 低溫跌到只剩6℃

今（7）日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷。氣象專家賈新興表示，明、後兩日各地依然偏冷，預估本波冷氣團最低溫將於9日深夜至10日清晨出現，西半部空曠地區恐有6至8度左右低溫，宜蘭太平山一帶有降雪的機率。

賈新興今日在YouTube頻道發布影片指出，8日、9日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，10日宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興預估，本波最低溫將於9日深夜至10日清晨出現，台北氣象站低溫約9.5至10.4度，西半部空曠區域低溫約6至8度左右。另外，今日深夜至明日，宜蘭太平山一帶有降雪的機率。

賈新興說，11日至12日可能再有一波大陸冷氣團影響。其中，11日東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；12日午後，花東山區轉多雲；13日至14日各地天氣晴朗；15日午後，竹苗山區轉多雲；16日北北基宜有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。

