冷氣團發威！阿里山「睽違8年」飄雪20分鐘 玉山變銀白世界

記者柯美儀／台北報導

阿里山氣象站今上午8時55分下雪了。（圖／氣象署提供）

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，多地低溫跌破10度。嘉義阿里山今（8）日上午一度降下約20分鐘白雪，山頭瞬間染成銀白；而海拔3858公尺的玉山氣象站，植物也被霧淞覆蓋，呈現一片潔白景象。

中央氣象署指出，阿里山氣象站於上午8時55分至9時15分出現明顯飄雪，這也是阿里山自2018年1月10日以來再度降雪，氣象站人員直呼「好多年沒下這麼大的雪，大雪紛飛」，目前降雪已停止；至於玉山，深夜出現固態降水，產生霧淞。

玉山出現霧淞景象。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，白天氣溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。

降雨方面，氣象署指出，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

