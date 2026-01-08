冷氣團發威！ 陽明山冷水坑泡腳池湧現人潮

台北市 / 綜合報導

一連幾天的低溫，要早起實在非常困難，不過，適逢期末考，住在陽明山的學生還是得努力起床，頂著寒風到學校考試。不少人分享，在這裡，暖暖包、防風外套、毛帽等都是必備，也一定要來碗熱呼呼的美食。冷水坑的溫泉泡腳池，也有不少民眾踏青後順道來泡腳、暖暖身子。

冷呼呼的天，泡暖呼呼的湯，民眾起個大早，上山暖暖自己的腳ㄚ。民眾說：「我們是9點(來)，先走個步道，就車子繞來這裡泡泡腳。」來到陽明山上，溫度下探10度，體感最低也只有5度，踏青只能是暖身，泡泡湯才是真熱身。

民眾說：「很冷，那你就透過腳底，你身體就慢慢暖活起來。」確實沒聽錯沒看錯，風就是這麼大，加上一連幾天低溫，山上的學生更是凍未條，恰好碰上期末，學生變成考生，再怎麼冷都得出門，身上必備的，是一件件羽絨外套，或刷毛的絨毛的還有帽子口罩，能保暖的全部上身。

學生VS.記者說：「防風，防水外套，還有暖暖包，(這算是通常你們來上學的時候，冬天必備的一些裝備嗎)，對。」學生說：「就多穿幾件，然後衛生衣什麼的吧。」

記者姚俐安說：「一早來到這邊呢，就會發現文化大學的學生，有許多人在上課之前，都會想要買一杯熱飲，像是這樣一杯奶茶，喝下去之後也會感覺身體比較暖活。」

冷到發抖的天氣，來杯熱飲絕對過癮，早餐店擠滿人潮，享用暖呼呼的熱食，全力抵抗山上寒氣。學生說：「好像都是這麼冷，就是風大，但(今天)沒有下雨就還好，因為下雨就會變濕冷，更冷。」所幸少了水氣，但還是得留意，做好防寒避免著涼。

