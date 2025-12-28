冷氣團發威! 雪霸山區銀白美景 追雪族山難頻傳

民視新聞／綜合報導

低溫來襲，雪霸國家公園變身銀白色童話世界，3000公尺以上的高山，積雪已經超過20公分，不過，雪景雖美，但民眾上山一定要評估安全，近日雪霸園區，就發生兩起失溫導致的山難，另外，合歡山武嶺也下雪了，有民眾在雪地騎馬，警方表示若民眾疏縱動物在道路奔走妨害交通，可開罰300到600元！

冷氣團發威，高山氣溫驟降，整座山頭染成一片雪白，彷彿置身北國童話世界，雪霸國家公園園區內3000公尺以上高山地區，積雪厚度超過二三十公分以上，雪管處再三呼籲民眾上山注意安全，千萬不要冒險，不料這兩天，還是率續傳出山難！

雪霸處副處長許嘉祥：「12月20日降下今年初雪後，持續透過官網，社群媒體及登山口，即時發佈雪況與登山注意事項，然而近日雪霸園區仍發生兩起，疑因失溫導致的不幸山難事件。」

第一起發生在26日，苗栗縣泰安鄉匹匹達山山友林先生，失溫昏迷，1行6人隊伍請求救援。第二起發生在27日，台中市和平區博可爾草原，一名山友田先生，也是因為失溫無力，1行5人隊伍請求救援，然而天候不佳，直升機無法馳援，救援行動只能暫緩。

梨山分隊長粘長霖：「現階段天候狀況不佳，積雪已達30公分，我們預計明日（29日）上午，再嘗試全力前往。」





遺憾的是，兩名待救者目前都已經沒有生命跡象。鏡頭轉到合歡山武嶺，這裡也因為低溫下雪了，追雪民眾終於等到雪超歡樂，但是仔細看看，怎麼雪地中，竟有人騎馬，眾人看傻眼，還有人直呼原來雪地中最強的交通工具是騎馬，但這樣的行為，小心可能已經觸法，警方說，如果放縱動物在道路奔跑，可罰行為人三百到六百元，雖然罰款不多，安全至上，請民眾不要冒險在雪地騎馬！





