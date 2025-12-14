冷氣團發威 鼻塞.鼻水接連發生

也跟健康有關，冬天報到了，尤其最近氣溫變化大，診所、醫院迎來過敏、感冒的看診人潮，一旦出現鼻塞、鼻涕倒流等症狀，無論是感冒或過敏都可能出現，如果這些症狀如果只有在早晚較明顯，那過敏的機率比較大。相反的，如果整天都鼻塞、鼻涕倒流，而且顏色是黃綠色，那就是感冒了。如何避免鼻塞發生呢？醫師建議要好好保護我們的鼻黏膜。

外頭天氣開始轉涼，不少民眾開始出現因為過敏導致鼻塞的症狀，驟降的氣溫讓鼻腔黏膜受到刺激，紅腫腫脹，鼻塞情形變得特別明顯。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁：「我們在鼻腔裡面，或是呼吸道的黏膜的一些微血管，它的調節出現了問題，我們血管為了要加溫 過度擴張，那就會讓我們的黏膜腫脹 ，分泌物增加，那在鼻子裡面可能就會出現一些，鼻塞或是流鼻水。」

溫差過大時，鼻黏膜更容易腫起來，呼吸道敏感族群的鼻塞情況也更明顯，因此保暖與減少刺激格外重要。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁：「避免我們的呼吸道，去接觸到太劇烈的環境，比如說像低溫的話，我們可以靠戴口罩，來讓我們吸的空氣來保持溫暖，那再來的話，或者是說用我們的衣物，包括圍巾啦 或者是一些高領的衣物，讓我們的呼吸道保持溫暖。」

除了保暖，醫師也提醒可多補充水分、保持空氣濕潤，減少鼻黏膜乾燥；另外，中醫師也提供穴位按摩，能幫助鼻腔通氣、舒緩鼻塞。中醫師賴俊宏：「迎香就是你的鼻翼旁邊，因為大家不是針灸 我們是按摩，所以很簡單，你伸出你的食指，壓在你的鼻翼兩側，之後 往你的臉裡面按 然後往上推，它會有個痠痠脹脹的感覺， 那就是迎香，如果你鼻塞的時候，可以試著按摩看看，很容易鼻水就會流出來，就會通了。」

入冬前只要及早保暖、減少刺激，再輔以迎香穴按摩，就能有效改善鼻塞所帶來的不適。

