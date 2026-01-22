冷氣團發威！14縣市低溫特報 「這7地」今明恐10度以下

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（22）日上午10時47分說明，受到強烈大陸冷氣團影響，今日至明（23）日上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；另，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，而連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橙色燈號」。

同時氣象署也指出，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

中央氣象署針對14縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）

