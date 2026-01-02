冷氣團發威！19縣市低溫特報、清晨高雄8.0度

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署今晨針對19縣市發布低溫特報。今(3日)晨至晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，今天本島平地最低溫出現在國三S378K（高雄市田寮區），只有8.0度低溫。

低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

廣告 廣告

基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署預報，下周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一、下周二（5日、6日）另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降。下周三（7日）到下周五（9日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據氣象署《一周縣市紫外線及體感溫度預報》，3日本島體感最低溫出現在新竹縣市為5度，其次為苗栗縣體感6到14度、桃園市7到13度。外島最低溫則在連江縣，體感溫度為0到5度。

更多中時新聞網報導

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

川普施壓無效 美350款藥品擬漲價

蔡依林站上3600萬金豬撒鈔