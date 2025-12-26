冷氣團發威！2縣市低溫特報 恐跌破10度

即時中心／潘柏廷報導

冷爆！中央氣象署今（26）日上午10時32分針對全台2縣市發布低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，並將持續至今日白天，請民眾注意防範。

氣象署說明，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，範圍則是新北市、宜蘭縣，請民眾注意防範。

同時，氣象署也呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。





