冷氣團發威 21日起連凍3天

台北市19日飄細雨，遊客在中正紀念堂撐傘遭陣風吹翻，仍不減興致拍照留念。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

強烈大陸冷氣團十九日晚間報到，但二十日中午以後各地氣溫才會明顯降低，中央氣象署指出，二十一日到二十三日近山邊之平地低溫可能只有八度，請民眾注意保暖，預估這一波冷氣團二十四日以後才會逐漸減弱。

冷空氣逐漸南下，十九日晚間各地氣溫下滑仍不明顯，台北市夜間氣溫仍在十八度以上，台南市則仍有十九點六度，氣象署預估二十日中午以後，當更強的冷空氣到達，各地氣溫就會明顯下滑。

中央氣象署指出，二十一日至二十三日是強烈大陸冷氣團最強的時間，台南以北的平地低溫約只有十到十二度，高屏、花東平地低溫約十三至十五度，且局部空曠地區或近山區之平地低氣溫可能只有八度，在高溫部分，北部地區整天偏冷，氣溫僅十四至十六度，中南部地區白天氣溫則估計在十七到二十二度之間。

中央氣象署預估，二十四日以後強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，但各地早晚天氣仍偏冷，北部地區週末低溫約十一至十五度，高溫回升到十九至二十二度，中南部地區則日夜溫差可達十度以上。