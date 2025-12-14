冷氣團發威！4縣市低溫特報 清晨新竹7.4度

今(15日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫。（本報資料照片）

低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(15日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。氣象署針對4縣市發布低溫特報，其中新竹關西7.4度。

其中新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，今氜清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，明(16)日輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。今晨基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署說明，周二、周三清晨（16日、17日）基隆北海岸、宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷；周三白天至周四東北季風稍增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大，周三基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，大台北平地、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，周四基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨。

周五、周六（19日、20日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨；下周日（21日）東北季風稍增強，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚較涼。

注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

