冷氣團發威！5地低溫特報「跌破10度」 鄭明典示警：今晚第二波降溫

今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚越低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，預測今夜至明（26日）晨是此波冷氣團氣溫最低的時段。氣象署稍早發布低溫特報，今晚至明天上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，提醒民眾注意保暖。

氣象署指出，今天受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，今晚至明天上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖。

前氣象局長鄭明典說明，目前中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達，「以前會說，鋒面過境、氣溫驟降！這一次天氣圖上並沒有劃出鋒面通過台灣，還是有氣溫驟降的現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度，應該是很有感！」

他也PO出850百帕風場圖，指目前台灣北方有2股冷空氣匯流，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自西方過來的冷高壓，該冷高壓偏南出海，正在影響台灣，這是早上第一波快速降溫的冷空氣來源。

鄭明典提到，圖中右側箭頭處還有另一股冷空氣出海，這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

